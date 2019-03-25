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В сети появился вероятный вариант третьей формы Реала на сезон 2019/20

13:27 105 Читати українською
В сети появился вероятный вариант третьей формы Реала на сезон 2019/20
Мадридский Реал / Reuters

Мадридский Реал, кажется, определился с третьим комплектом формы на следующий сезон.

Комплект выполнен в бирюзовом цвете с белыми и темно-синими вставками около швов, передает Footy Headlines.

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Техническим спонсором Реала остается немецкий производитель экипировки Adidas.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Футбольная форма
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