Появились кадры новой формы Барселоны, сообщает Footy Headlines. Экипировщик Nike предложил свежий дизайн.

В сети появилась новая домашняя форма Шахтера – фото

Футболка украшена вертикальными полосами, но к привычным синему и гранатовому цвету добавили темно-синий. Шорты и гетры тоже будут в этом цвете.

Рекламные надписи и логотип Nike выполнены золотистым оттенком, который выгодно выделяется на фоне.