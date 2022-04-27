В сеть слили новую форму Барселоны на сезон-2022/23
Появились кадры новой формы Барселоны, сообщает Footy Headlines. Экипировщик Nike предложил свежий дизайн.
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Футболка украшена вертикальными полосами, но к привычным синему и гранатовому цвету добавили темно-синий. Шорты и гетры тоже будут в этом цвете.
Рекламные надписи и логотип Nike выполнены золотистым оттенком, который выгодно выделяется на фоне.
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