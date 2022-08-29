Портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о футбольных формах, опубликовал фото выездной экипировки Шахтера в сезоне-2022/23.

Динамо может получить новый дизайн формы – модификация ретро-стиля

Новый комплект сочетает в себе два камуфляжных цвета с тем же клетчатым рисунком, который впервые появился в этом сезоне на выездных футболках у нидерландского ПСВ. Эмблема клуба перекрашена в черно-оранжевый цвет, а логотип технического спонсора "горняков" – немецкой компании Puma – оранжевого цвета.

К слову, первые матчи сезона Шахтер проводит в прошлогодней форме.

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