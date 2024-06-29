Портал Öpaleak опубликовал фотографии вероятной формы Шахтера в новом сезоне.

Жирона презентовала новую форму – Довбик и Цыганков получили дизайн в стиле сборной Хорватии

В сеть выложили все три комплекта нарядов. Домашний выполнен в традиционных оранжево-черных цветах. Выездной – черного цвета со вставками оранжевого, который похож на вулканические разломы. Третий комплект – желто-синий.

К слову, разработчиком формы Шахтера является компания Puma, с которой "горняки" сотрудничают с лета 2021 года (соглашение будет действовать до 2031 года).

Хит-парад событий Евро-2024: пас Роналду, грузинская стена, прическа румына и номинации Фюлькруга