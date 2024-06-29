В сеть слили фото новой формы Шахтера на сезон 2024/25 – неожиданный комплект в сине-желтых тонах
12:02 - Читати українською
Донецкий клуб решил удивить болельщиков резервным коплектом обмундирования.
Портал Öpaleak опубликовал фотографии вероятной формы Шахтера в новом сезоне.
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В сеть выложили все три комплекта нарядов. Домашний выполнен в традиционных оранжево-черных цветах. Выездной – черного цвета со вставками оранжевого, который похож на вулканические разломы. Третий комплект – желто-синий.
К слову, разработчиком формы Шахтера является компания Puma, с которой "горняки" сотрудничают с лета 2021 года (соглашение будет действовать до 2031 года).
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