Редакция Voce Giallorossa в постоянной рубрике "Лучшие и худшие" расставила акценты по итогам контрольного матча Ромы с Лансом (2:0).

"Часто говорят, что Довбик не производит впечатление агрессивного и физически сильного игрока: фол, который он совершил в начале второго тайма, не был агрессивным, а был проявлением неуклюжести и безразличия к сопернику.

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В Серии А, учитывая бдительность VAR в определенных ситуациях, это могло бы дорого стоить. Он заработал не желтую карточку, а "оранжевую" – почти красную", – отметил журналист Voce Giallorossa Габриэле Кьоккио.

Также в "минус" Кьоккио записал рискованную игру Челика на правом фланге обороны и "открытую" опорную зону. "Стиль игры Гасперини хорошо известен: он в первую очередь развивает атаки на флангах и перегружает эти зоны, оставляя центр уязвимым. Ланс воспользовался этим в первые минуты, когда его игроки дважды выходили на свидание со Свиларом...", – добавил журналист.

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