Физиотерапевт Лечче Грациано Фиорита, который проработал в клубе более 20 лет, скончался сегодня в возрасте 38 лет. Об этом информирует официальный Твиттер Лечче.

Довбик не прибыл на церемонию прощания с Папой Римским – Раньери с игроками Ромы почтили понтифика

По этой причине апулийский клуб попросил Лигу Серии А о переносе матча с Аталантой с пятницы на воскресенье. Руководство Лиги одобрило эту просьбу. Таким образом, в пятницу и субботу матчей в Серии А не будет – 34-й тур растянется на воскресенье и понедельник.

Ранее ряд матчей 33-го тура чемпионата Италии был перенесён из-за смерти Папы Римского Франциска.

Наполи не без проблем одолел Монцу и догнал Интер на вершине Серии А, Комо на выезде разгромил Лечче