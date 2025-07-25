"Впечатления... Обидно. Прежде всего обидно, что мы проиграли эту игру. Считаю, что не должны были ее проигрывать. В то же время я доволен настроем и самоотдачей игроков. Но очень обидно, что мы не реализовали свои моменты, а соперник – воспользовался нашими ошибками. Мы проиграли из-за ошибок. И ошибались не только игроки в желтых футболках, но и те, кто был в других цветах.

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Как оцениваю игру новичков? Они лишь в начале своего пути с нашей командой. Честно говоря, мы еще очень мало работали с ними – наша стилистика сложная, требует времени, чтобы ее понять. Ожидаем от них более высокого уровня игры в будущем.

Повторюсь – ошибались и игроки в желтых футболках, и те, кто был в других. Думаю, понятно, о чем я.

Шансы на положительный результат? Все хорошо знают, какая атмосфера в Белграде. Мы к этому готовы. У нас новая команда, много молодых игроков. Для них это будет очень ценный опыт. Но мы туда едем не просто сыграть. У нас есть цель.

Чего не хватило, чтобы избежать поражения? Не хватило гола. Думаю, даже после двух пропущенных мячей мы имели достаточно моментов, чтобы выиграть игру. Но не реализовали их.

Прежде всего – команда имеет характер. Это очень важно для меня. Мы строим новую команду со своей стилистикой. И я хочу, чтобы Александрия, независимо от соперника, всегда играла в свой футбол. Считаю, что сегодня это было заметно.

11 стандартов и лишь один момент... Согласен с вами. У меня также есть вопросы к стандартам. Особенно – к первому пропущенному голу, ведь все помнят, с чего он начался. Мы это будем разбирать.

Ранние замены во втором тайме? Да, сделали быстрые замены, потому что вы видели интенсивность нашего прессинга. Это был ключевой момент – быстро возвращать мяч, держать контроль, создавать давление. Но такой прессинг требует много энергии, поэтому замены были необходимы. Считаю, что игроки, которые вышли, хорошо вошли в игру, и мы до последних минут давили на соперника", – сказал Нестеренко на послематчевой пресс-конференции.

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