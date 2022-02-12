Нападающий Ливерпуля Садио Мане получил очередную награду у себя на родине после победы на Кубке африканских наций.

В Седиу, родном городе Мане в Сенегале, строится новый стадион. Абдулай Диоп, мэр города, намерен назвать новую арену в честь Садьо Мане, сообщает Daily Mail. Строительство должно быть завершено в следующем году.

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"Садио Мане почтил весь Сенегал, регион Седиу и весь район Казаманс. Я решил назвать стадион Седиу в его честь. Делая это, я хочу передать ему благодарность всем сыновьям и дочерям этого региона. Он познакомил весь мир с Бамбали и Седиу, главным городом региона. Это подарок, которого Садио Мане действительно заслуживает", – цитирует Диопа Daily Mail.

Напомним, Мане привел Сенегал к победе в Кубке африканских наций впервые в истории. Сам нападающий на протяжении турнира отметился 3 голами и 2 ассистами.

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