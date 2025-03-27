Бразилец вместе со своей женой Кэрол Кабрино готовились к рождению четвертого ребенка. Впрочем, как сообщила сама женщина, у нее случился выкидыш.

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"Беременность не прогрессировала, мой ребенок стал маленьким ангелочком. Знаю многих людей, которые прошли через такую ситуацию. Никогда не думала, что такое случится со мной. Поскольку у меня трое здоровых детей, такого никогда не случалось. Это необъяснимая боль. Я переживаю период траура. Сейчас должна попытаться восстановить свое психическое здоровье. Я бы никому этого не пожелала", – рассказала Кабрино в своих соцсетях.

Кэрол также сказала, что ей пришлось об этом сообщить Маркиньосу, который на тот момент находился в расположение национальной сборной Бразилии и готовился к играм квалификации на ЧМ-2026.

К слову, у пары есть трое детей: Эдуарда (7 лет), Энрико (5 лет) и Марина (2 года).

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