Украинский наставник проработал с "Боссом" год и смог оформить "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок лиги ОАЭ. Контракт 48-летнего специалиста истекает 30 июня, а о согласовании нового стороны пока не сообщали.

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Но как утверждает Михаил Спиваковский, Ребров уже договорился о пролонгации сотрудничества. "Пишут, что сборной Украины нужен Сергей. Его не будет. Он продлил контракт сроком на один год. Там вся команда с ним, учитывая Висенте Гомеса", – заявил ведущий ТаТоТаке .

Заметим, фамилию легенды Динамо часто связывают с назначением на пост главного тренера сборной Украины, но пока в главной команде страны его явно не будет.

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