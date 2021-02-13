"Пока что особо комментировать нечего, хотя, если откровенно, то очень хочется попробовать себя на международном уровне. Впервые разговоры о том, что у меня может появиться возможность сыграть за сборную Азербайджана, появились еще год назад. Ведь у меня по отцовской линии есть азербайджанские корни.

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Да, я воспитанник закарпатского футбола, всегда мечтал попасть в сборную Украины, но у нас очень высокая конкуренция, даже вызова в главную команду страны можно не дождаться, не говоря уже о дебюте.

Впрочем, пока не хочется вникать в детали, тем более, что этим вопросом занимается азербайджанская сторона. Mое дело – доказывать свою профпригодность, выступая за Mинай. Думаю, что конкретика появится уже весной, когда стартует отборочный цикл чемпионата мира, ведь согласно календаря 24 марта сборная Азербайджана сыграет в гостях с Португалией, а 30-го будет принимать Сербию", – сказал Нуриев в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, сразу два игрока закарпатской команды – Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде – могут быть заиграны за сборную Азербайджана. В услугах футболистов заинтересован главный тренер сборной Джанни Де Бьязи, который рассчитывает пригласить игроков Миная на предстоящий сбор команды перед матчем отбора ЧМ-2022 против сборной Португалии.

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