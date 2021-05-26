"Первый вызов в национальную сборную получил в ноябре 2018 года. Признаюсь, все происходило так быстро, что я даже не успел испугаться. Когда дебютировал в первой команде Динамо, волнение было гораздо больше.

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Первый вечер – и сразу командный ужин. К нам в гости тогда приехал легендарный защитник Паоло Мальдини. Мы с Марьяном Шведом пели "Червону руту". Я немного переживал, но тот вечер мне очень понравился. Было заметно, что команда уже, как говорится, сбитая. Нужно было просто в нее влиться. Все тренеры, ребята, персонал помогали мне освоиться.

В первом матче, против Словакии, я просидел на скамейке. Там были определенные эксперименты, команда уже гарантировала себе победу в группе Лиги наций. Проиграли, и сразу после поединка мне сказали, что я буду участвовать в спарринге с Турцией. Как дебютировал? Неплохо. Не могу сказать, что хорошо, но каши не испортил. Запомнилось, как в перерыве ко мне подошли Андрей Шевченко и Александр Шовковский, и сказали: "Спокойно, не распыляйся". А я просто бегал от флажка до флажка", – сказал Миколенко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Миколенко провел за главную команду страны 14 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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