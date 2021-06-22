"В сборной меня реанимировали": Зинченко не почувствовал последствий поражения в финале Лиги чемпионов на Евро-2020
Универсал сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свою усталость после непростого сезона в Англии на фоне неубедительных выступлений на чемпионате Европы.
"У меня был длинный сезон, очень много игр, можно говорить о некоторой усталости. Но я не люблю искать оправданий, потому что это – удел слабых. Я всегда люблю искать причины только в себе. Да, у меня был непростой период после финала Лиги чемпионов, это были несколько самых сложных дней в моей футбольной жизни.
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Но с первого дня в сборной меня реанимировали, я переключился. Чемпионат Европы был для меня новой целью и мотивацией. Я пытался и пытаюсь отдавать все возможное. К сожалению, это не лучшие мои игры за национальную сборную. Чувствую себя физически нормально, это больше дело психологии. Хочу понять, в чем проблема, в чем причина этих неудач.
Я готов к критике, не раз ее воспринимал. Я уверен, что это сделает сильнее меня и нашу команду. Будем работать над тем, чтобы все исправить и вернуть ту веру болельщиков, которая была во время отбора к Евро", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.
К слову, Александр в трех матчах группового этапа продемонстрировал не лучший футбол и не отличался результативными действиями.
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