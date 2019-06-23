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"В сборной я воссоединился с футболом", – Санчес заявил, что не получил достаточно шансов в составе Манчестер Юнайтед

07:30 48 Читати українською
"В сборной я воссоединился с футболом", – Санчес заявил, что не получил достаточно шансов в составе Манчестер Юнайтед
Алексис Санчес / фото из соцсетей

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес высказался о своей игре на Кубке Америки.

"Когда я играю за свою страну, я очень рад просто играть в футбол. Проблема с голеностопом и внутренними моментами исчезли, и я воссоединился с футболом.

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Матч с Эквадором выдался сложным, во время движения я подвернул ногу, в перерыве мне оказали помощь, и я вернулся на поле.

В Англии мне не давали много шансов, но я спокоен. Я знаю свои способности и знаю, какой я игрок", – цитирует Санчеса La Tercera.

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Напомним, в двух матчах Копа Америка-2019 Алексис стал автором двух голов и результативной передачи, тогда как в составе МЮ чилиец в последний раз забивал еще в январе.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Алексис Санчес Чили Чили
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