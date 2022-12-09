Альберт Луке назначен новым директором сборной Испании. Контракт вступит в силу в январе 2023 года. Тогда же Хосе Франциско Молина – экс-одноклубник Луке в Депортиво – уйдет со своего поста, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

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Молина работал директором сборной с июля 2018 года. За это время Испания дважды вышла в финальную стадию Лиги наций и играла в полуфинале Евро-2020. Что касается Альберта Луке, то экс-вингер на протяжении карьеры успел поиграть за юношеские команды Барселоны, Малагу, Мальорку, Ньюкасл, Аякс и Депортиво. В составе последнего выходил в полуфинал Лиги чемпионов и был участником знаменитого камбэка в противостоянии с Миланом (1:4, 4:0, Луке забил один из голов).

Напомним, накануне сборная Испании получила главного тренера после второго подряд вылета в 1/8 финала чемпионата мира. Вместо Луиса Энрике команду возглавил Луис де ла Фуэнте, до сих пор работавший со сборной U-21.

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