Поединок между Боруссией М и Майнцом в рамках 28-го тура Бундеслиги не смогли посмотреть российские телезрители.

Матчи чемпионата Германии стали очень "опасными" для российских болельщиков. Вчерашняя история с поединком дортмундской Борусии и РБ Лейпциг повторилась – трансляция матча Боруссия М – Майнц завершилась уже на 9-й минуте.

Российский канал из-за Украины завершил трансляцию топ-матча Бундеслиги уже на 13 минуте – видео позора агрессоров

Сначала Матч ТВ очень неловко пытался скрыть надпись "Stop war" на сине-желтом фоне – вместо игры начали показывать трибуны. А когда в кадре мелькнула болельщица, которая придерживала флаг Украины, прозвучали уже привычные слова: "Дорогие друзья, мы часто говорим, что спорт вне политики, однако в Германии считают иначе. Поэтому наша трансляция будет завершена".

Добавим, что россияне себя лишают качественного футбола после того как АПЛ и Лига 1 отказались от трансляций матчей своих чемпионатов на территории страны-оккупанта.

Россия напала на Украину: экс-звезда УПЛ уже феерит во Франции, Шахтер готовит серию благотворительных матчей (LIVE)