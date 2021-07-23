"По большому счету меня все устраивало в «Колосе». Прекрасный президент, прилагающий колоссальные усилия для усовершенствования клубной инфраструктуры, которая соответствовала требованиям дня, преданные болельщики, отличный микроклимат в коллективе.

Ореховский подписал контракт с Рухом

Однако были и определенные нюансы, на которые не хотелось бы акцентировать внимание. Однако они все же перевесили и я отказался продлевать контракт.

Мне не хочется вникать в детали, тем более , что это уже история, перевернутая страница. Хотя я убежден, что верой и правдой служил «Колосу» те два года, что был связан с ним контрактом и не исключено, что когда-нибудь мои пути с ковалевской командой еще пересекутся.

Во-первых, у меня нет агента, все свои дела привык решать сам. Во-вторых,определенные наработки были, однако до конкретики было далеко.

Было несколько клубов из России, которые предлагали условия в четыре раза лучше тех, что были у меня в «Колосе». Однако я свой переезд в Россию сразу исключил, поскольку играть в стране, которая воюет против твоей страны, убивает твоих соотечественников — недопустимо. Это моя жизненная позиция. Также были предложения из других соседних стран, однако я не форсировал событий", – сказал Ореховский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Павел является воспитанником Динамо, но за основу сыграл лишь 7 матчей. Также хавбек имеет в своем активе выступления за Арсенал-Киев, Черноморец и Колос. За ковалевцев в прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

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