“Клаудио Раньери выполняет великолепную работу в текущем сезоне, а в следующем сезоне он будет спортивным советником, который будет помогать мне и владельцам клуба. Он является очень важной фигурой нашего спортивного проекта.

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Сейчас мы ищем нового тренера. Клуб отпразднует ювий столетний юбилей в 2027 году, а в 2028 году, я надеюсь, будет открыт новый стадион, поэтому мы хотим найти человека, который будет отвечать всем нашим требованиям", – цитирует Гизольфи Football Italia.

Напомним, в ноябре 2024 года Клаудио Раньери возобновил тренерскую карьеру и возглавил Рому. Сейчас римский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 54 очка после 32-х туров чемпионата.

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