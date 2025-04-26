Руководство Ромы составило список игроков, которые могут быть проданы, а также перечень тех футболистов, которые точно останутся в команде, сообщает Corriere dello Sport.

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В список неприкосновенных игроков, которые не будут проданы после завершения текущего сезона вошли Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.

В то же время, римляне готовы продать семерых игроков, среди них украинский форвард Артем Довбик, который показывает нестабильные выступления. Клуб готов продать его в случае хорошего предложения. Также команду может покинуть нападающий Элдор Шомуродов и капитан римского клуба Лоренцо Пеллегрини, с которым не могут договориться о продлении контракта.

Напомним, Артем Довбик перешел в Рому летом 2024 года из испанской Жироны. В текущем сезоне украинец провел 42 матча за клуб, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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