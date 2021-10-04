Полузащитник Зари Артем Громов верит, что в матчах, которые осталось провести в Лиге конференций, луганчане продемонстрируют совсем другую игру.

"Что нужно делать Заре, чтобы играть в еврокубках так, как с Десной? Посмотрим, как мы будем дальше играть, ведь у нас есть еще четыре матча впереди.

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Если вы говорите о Будё-Глимт этот – ладно, но с Ромой, вы извините меня, там один футболист зарабатывает больше, чем наш клуб стоит. У них другой уровень чемпионата, другие игроки. Они постоянно играют хорошие игры. У нас другая ситуация", – сказал Громов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после разгромного поражения от Ромы (0:3) в Лиге конференций, Заря реабилитировалась в УПЛ, одолев Десну (2:0) – второй гол на счету именно Громова.

Заря уверенно разобралась с Десной и вернулась в топ-4 УПЛ