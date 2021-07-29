"Трудно так сразу собраться с мыслями. Проиграли. Проиграли по ходу игры. Начали очень плохо. Не знаю, наверное, сил немного не хватило. Затем молодые ребята разбегались, выровняли игру. Вели по ходу матча, не удержали.

Трагедия Максимова в видеообзоре матча Ворскла – КуПС – 2:3

Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что здесь прокомментируешь? Проиграли.

Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто отнеслись к матчу. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.

Какие объяснения голам на последних минутах? Ошибки. Проигрываем борьбу. Может, какая-то доля невезения есть. Но на это тоже не спишешь. Сколько же надо забить, чтобы выиграть? В каждом матче забиваем по два гола. Ведем в счете, а в компенсированное время концентрации не хватает или индивидуальные ошибки. Замены ничем не помогли, игру не исправили. Очень много сил оставили в матче с СК Днепр-1. Ребят просто физически не хватило еще и на дополнительное время.

Удаление тоже где-то повлияло. В такой тяжелой игре, когда физически немного подсели, игрока удалили. Это был дебют для Кушниренко. Наверное, немного перенервничал парень. Хотел как лучше, но не получилось.

Сейчас в раздевалке тишина. Все расстроены. Какая может быть атмосфера? Хотели же выиграть. Максимов пока ничего не говорит", – сказал Ревут в комментарии "Футбол 1".

Ворскла дома проиграла КуПСу и вылетела из Лиги конференций – проклятие последних секунд и неприязнь арбитров