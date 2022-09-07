– Ожидали, что будет такой матч?

– Честно? Не ожидал. Зашли в раздевалку с директором, сказали, что гордимся командой. Не знал даже, что сказать. В такой ситуации доставить столько радости украинскому народу – это дорого стоит. Эта победа – для Украины.

– Перед матчем было много скепсиса – молодые игроки, мало опыта, мало легионеров. Но показалось, что они вышли на поле, чтобы биться...

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– Мы еще строим команду. Это новая команда, новый Шахтер. Молодые ребята отработали. У них есть будущее, но нужно время. Еще раз повторю, что я рад быть частью этой команды именно в это время. В хорошее время легко быть с командой. В сложное время мы показываем, что мы одна семья, и это победа украинского народа.

– А кто из ребят удивил?

– Я очень доволен Шведом. Его первая игра. А еще тренерским штабом, футболистами... Все молодцы. Поздравляю и вас. Спасибо за поддержку с первого дня. У нас все впереди. Будет много перепадов – будут хорошие моменты и плохие. Но всегда нужно получать удовольствие, потому что Шахтер сделал то, чего никто не ожидал. С пацанами, будущим Шахтера и будущим украинского футбола, – резюмировал Срна в комментарии Террикон.

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