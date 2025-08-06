"Мне не понравился матч. Не понравилась ответственность игроков. Футбол – это работа, это такой же уровень ответственности, как и везде. Нельзя выйти и не реализовать столько моментов. Ванат имел два момента, там надо было забивать.

Заховайло поставил Динамо диагноз по итогам поражения от Пафоса, назвав две главные ошибки Шовковского

Сказать, что Динамо играло провально, я не могу. Желание было, но оно должно подкрепляться моментами. Когда Дубинчак взял ответственность на себя за удар ... В таких моментах ты или забиваешь, или в раздевалке тебе могут так настрелять по голове, что ты вообще забудешь, кто ты и где.



Когда-то был такой случай в 1976-м или 77-м году, рассказывали легенды Динамо. Киевляне дома победили Сент-Этьен со счетом 1:0. Впоследствии поехали на выезд. Там был момент, когда Блохин и Онищенко вдвоем вышли на вратаря. Блохин вместо того, чтобы отдать передачу, пробил и не забил, пошла атака и 0:1. А в дополнительное время проиграли и вылетели, говорили, что в самолете Блохина чуть не избили. У Пафоса был один момент, они его реализовали", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 12 августа.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение