Переезд Ильи Забарного в ПСЖ этим летом вызвал не только спортивный ажиотаж, но и немало вопросов относительно взаимодействия с Матвеем Сафоновым. На фоне войны России с Украиной появление в ПСЖ футболистов из этих двух стран породило опасения относительно возможных конфликтов в раздевалке.

Забарный готов играть за ПСЖ вместе с россиянином – клуб внедрит интересную политику в отношении совместных фото и видео

Дополнительным поводом для разговоров стало то, что во время знакомства с новыми партнерами украинец подписался почти на всех в соцсетях, кроме Сафонова. Тот в ответ также не сделал шага навстречу. Для болельщиков этот символический жест стал основой для слухов о возможном напряжении.

По информации Le Parisien, руководство ПСЖ осознавало потенциальную деликатность ситуации и заранее обсудило вопрос с самими игроками. В клубе убедились, что оба готовы сотрудничать на профессиональном уровне, и пока никаких проблем не возникало. Источники отмечают, что Забарный и Сафонов поддерживают исключительно рабочие и корректные отношения – без лишней близости, но и без конфликтов.

Таким образом, несмотря на опасения на старте, в парижской раздевалке царит рабочая атмосфера. Клуб внимательно следит за ситуацией, однако пока оснований для беспокойства нет – Забарный и Сафонов выполняют свои роли в команде без признаков напряжения, отмечает источник.

Впрочем, в реальности все не столь гладко. Недавно, во время эмоциональных проводов Джанлуиджи Доннаруммы произошел показательный момент. Украинец подошел к Доннарумме, но с той стороны как раз был Сафонов. Забарный быстро отдалился от россиянина. Это свидетельствует о том, что Забарный на практике не хочет находиться рядом с представителем страны-террористки.

