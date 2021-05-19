"В прошлом году у меня тоже были подобные ситуации, когда играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда – 20 человек. И все 20 – очень сильные. Мистер принимает решение. Нужно быть готовым выйти в любую минуту.

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Люди, которые выходят на замену, должны усиливать игру, добавлять скорости и интенсивности. В прошлом сезоне мы выиграли много игр благодаря этому. Сейчас есть пять замен. Все должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому – никак", – сказал Руслан в интервью YouTube-каналу Nobel.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел в составе Аталанты 49 поединков во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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