"Намного лучше, чувствую себя гораздо лучше. Я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не бросил пить! Поэтому сейчас, конечно, лучше.

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Нельзя постоянно вспоминать прошлый сезон, как бы полезен он ни был. Но мы больше не думаем о выездной серии. Когда увидел первый тайм против Вулверхэмптона, размышлял не так, как в прошлом сезоне. Мы должны работать лучше, должны создать что-то новое", – цитирует наставника мерсисайдцев Talk sport.

Напомним, что в минувшем сезоне Ливерпуль одержал всего шесть выездных побед в АПЛ.

Сейчас команда Юргена Клоппа находится на третьем месте с 13 баллами. От лидера мерсисайдцы отстают на два пункта.

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