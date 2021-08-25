Лидер Зари Виталий Вернидуб не опускает рук перед ответным матчем против Рапида в плей-офф Лиги Европы.

"Команда серьезно готовится к завтрашней игре. Мы все прекрасно понимаем, что в прошлый четверг нам, можно сказать, где-то не повезло. Мы доминировали, играли гораздо лучше, чем соперник. Завтрашний день должен расставить все точки над "и". Мы мотивированы и готовы исправить ситуацию.

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Все, кто находятся в нашей команде, всегда славились в первую очередь характером. Завтра мы должны включить все свои внутренние резервы и быть не то, что мужиками, а львами на поле – доказать, что в прошлый четверг было неудачное стечение обстоятельств.

Нас завтра поддержат болельщики, мы будем вместе и достигнем положительного результата", – сказал Вернидуб для Футбол NEWS.

Напомним, Заря в первой встрече крупно проиграла (0:3). Ответный матч состоится в Запорожье 26 августа, начало в 19:30.

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