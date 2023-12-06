Последнее обновление приложений FAVBET под Android и iOS добавило возможность спрятать сумму средств на счете, обычно отображаемую в правом верхнем углу экрана. Слайдер для скрытия баланса находится в разделе "Настройки" личного кабинета.

Новая функция пригодится игрокам, которые пользуются приложением в людном месте и не желают, чтобы кто-нибудь видел их баланс. При этом для удобства возможность просмотра баланса через меню остается.

"Игроки, которые уже давно пользуются нашими приложениями, знают, насколько быстро мы реагируем на обратную связь и внедряем обновления, о которых нас просят. Вместе со скрытием баланса мы также внесли несколько небольших изменений в навигацию, чтобы собрать все ключевые настройки в одном разделе", – рассказали в FAVBET.

Сейчас в "Настройках" пользователи могут переключаться между светлой или темной темой, активировать легкий режим для работы при плохом соединении и экономии заряда, настраивать язык (украинский или английский), выбирать часовой пояс, типы коэффициентов, способ отображения линии ставок, а также включать уведомления о расчете ставки и начале событий.

Кроме того, начиная с предыдущего обновления, в разделе настроек появилась возможность установить дополнительный уровень защиты приложения с помощью пин-кода и биометрии, в зависимости от девайса и желания пользователя.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и ведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.