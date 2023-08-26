"У Винисиуса возникли проблемы, поэтому мы его заменили. Похоже, что все не слишком серьезно. Он хотел продолжать играть, но попытался и почувствовал дискомфорт. Думаю, что он пропустит матч с Хетафе и вернется после международной паузы.

Неоднозначный дебют Кепы и травма Винисиуса в видеообзоре матча Сельта – Реал

Незабитый пенальти? Не знаю, что там произошло. Я сказал Вальверде, чтобы бил Модрич. Не понимаю, что случилось. Основным исполнителем 11-метровых является Винисиус, которого уже не было на поле. Они выбрали Родриго, и у меня не было достаточно времени, чтобы сказать им, что должен был бить Модрич. Я немного сердит из-за этого.

Кепа хорошо сыграл. В начале нам было тяжело позади, но команда сыграла хорошо. Сыграть сухой матч – хороший знак. Я думаю, что это была победа не качества, а самоотверженности, потому что у нас было много негатива: травма Винисиуса, нереализованный пенальти... Но мы старались до конца.

Считаю, что Кепа заслужил играть. В предыдущих матчах Лунин хорошо защищал ворота. Против Сельты вышел Кепа. Как будет дальше – увидим.

Отмененный гол Сельты? Я увидел, что Кепу схватили за футболку. Поэтому, считаю, решение арбитра не засчитать гол является справедливым" - цитирует Анчелотти AS.

В следующем туре Ла Лиги Реал примет Хетафе. Этот матч состоится 2 сентября.

Реал дожал Сельту, одержав победу в дебютном матче Кепы – конкурент Лунина нервничал, а Винисиус травмировался