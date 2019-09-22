"В последний раз я столько весил еще в Манчестер Сити", - Балотелли откровенно рассказал о своей физической форме

Нападающий Марио Балотелли рассказал о процессе адаптации в Брешии накануне матча с Ювентусом.

"Думаю, в последние полтора месяца я работал усерднее, чем за десять лет своей карьеры. Естественно, что у меня еще нет игрового тонуса, ведь я сыграл только два товарищеских матча. Однако я в отличной форме. Последний раз у меня был такой вес в Манчестер Сити.

Балотелли стал игроком Брешии

Конечно, моя цель сыграть за Италию на Евро, но главная задача на данный момент – как можно скорее вернуть физическую форму и помочь Брешии", – приводит слова Балотелли портал Football Italia.

Напомним, Балотелли выступал в составе Манчестер Сити с 2010 по 2013 год. В 2019 году итальянский форвард перешел в Брешию, с которой заключил контракт на сезон.

Следующий матч Брешия, в рамках 5-го тура Серии А, проведет против Ювентуса во вторник, 24 сентября.

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