"Это было на сборах с Динамо в Турции. Вечером в последний день трансферного окна президент Суркис сказал мне, что я вылетаю в Англию. Что будет просмотр, что меня хотят купить. Я сказал: "Хорошо".

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Собрал свои вещи, позвонил родителям и нынешней жене и сообщил им. Все они были в восторге. Я переживал, потому что много отдал Динамо, а оно дало много мне. Были смешанные чувства, но больше хотелось уехать, попробовать себя где-то еще.

Подписал контракт с Борнмутом, но на тот момент у меня было повреждение. Из-за этого мой старт оказался немного тяжелым. Я был очень удивлен уровнем АПЛ. Мог лишь мечтать об этом. Думаю, каждый игрок хочет выступать в АПЛ", – рассказал украинец в интервью Setanta Sports Украина.

Напомним, что Илья Забарный подписал контракт с "вишнями" до 2028 года. В текущем сезоне защитник сыграл за Борнмут в 12 матчах.

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