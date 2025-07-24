Игрок Шахтера Кевин поделился своим отношением к Динамо и рассказал, что для него значит это противостояние.

"Динамо – квалифицированный соперник. Но мы также команда высокого качества. Мне кажется, последнее время они точат на нас зуб с их отношением к нам. Но меня в первую очередь интересует Шахтер.

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И также интересный факт – с момента, когда я прибыл сюда, я еще не проигрывал Динамо. Надеюсь, этого никогда не случится, – сказал Кевин в комментарии Tribuna.

Напомним, что 22-летний бразилец присоединился к "горнякам" в январе 2024 года. В общем Кевин сыграл за Шахтер в 53 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Контракт вингера с клубом действует до 31 декабря 2028 года.

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