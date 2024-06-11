Защитник сборной Польши Никола Залевски хотя и забил победный гол в ворота Турции, не стал единственным героем матча.

"Кадра" одержала победу над турецкой командой благодаря голу защитника Ромы на последних минутах игры.

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В Польше журналисты и эксперты разобрали игровой эпизод и пришли к выводу, что героем матча стал не футболист, а болбой. Скоростная реакция мальчика была ключевым элементом действия на ту секунду. Он сразу отдал мяч на Франковски, который вел его в игру. Через несколько минут Залевски и забил победный гол.

Напомним, что сборная Польши стартует на Евро-2024 в матче против Нидерландов. Эта игра запланирована на воскресенье, 16 июня.

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