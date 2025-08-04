Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский выступил с громким заявлением относительно будущего Роберта Левандовски. По мнению легендарного экс-футболиста, 36-летний нападающий больше не имеет что доказывать в Барселоне и должен сменить клуб.

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В комментарии который приводит Mundo Deportivo, Томашевский сказал: "Роберт должен закончить свой этап в Барселоне уже сейчас и перейти в более простой клуб в Саудовской Аравии, как это сделали лучшие игроки мира, кроме Лионеля Месси. Будем честными, это уже конец. Роберт не очень популярен в команде, и лучшие игроки Барселоны не отдают ему передач".

Несмотря на это, сам Левандовски не планирует никуда идти – он неоднократно подчеркивал, что хочет остаться в Испании, даже несмотря на интерес со стороны клубов Саудовской Аравии. В прошлом сезоне нападающий продемонстрировал, что возраст – не проблема: он забил 42 мяча и помог Барселоне получить чемпионство Ла Лиги и Кубок Испании.

Ян Томашевский стоял в воротах сборной Польши на триумфальном для команды Чемпионате мира-1974. В результате Томашевского признали лучшим голкипером турнира, а сборная Польши благодаря ему заняла третье место, показав пока лучший результат в своей истории.

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