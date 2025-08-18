Как сообщает zhitomir.info, главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора от 11 июля 2025 года расследует уголовное производство № 42025000000000554 по завладению средствами президента клуба Геннадия Буткевича.

Согласно постановлениям Печерского районного суда Киева от 25 июля, следователи установили факты мошеннических действий, целью которых было завладение деньгами владельца Полесья на сумму более 220 тысяч долларов США. К этому, по данным следствия, причастны двое граждан Украины, которые работали или до сих пор работают в клубе.

В постановлениях говорится, что один из них с марта 2024 года работал менеджером по спортивному персоналу, а весной 2025 года был назначен техническим директором. Другой в период с января 2024 по январь 2025 занимал должности спортивного директора, а затем – вице-президента клуба. Описание указывает на Владимира Теслю, об увольнении которого стало известно в начале февраля 2025 года.

В рамках расследования полиция провела обыски. Среди изъятых вещей – мобильный телефон iPhone темно-зеленого цвета с чехлом с надписью "STROKIE" и именем Volodymyr Teslya. Суд дал разрешение на арест найденного имущества.

Стоит добавить, что в мае этого года Полесье отстранило от работы шеф-скаута Анатолия Волкова и операционного менеджера Ивана Трубочкина. В то же время из текстов постановлений непонятно, имеют ли они отношение к этому производству.

Напомним, Тесля был назначен вице-президентом клуба в мае 2024-го, до этого он работал спортивным директором. Ранее вингер житомирян Бени Макуана жаловался, что клуб не отдавал ему паспорт. Сообщалось, что именно Тесля не возвращал документ футболисту.

