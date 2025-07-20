Генеральный директор житомирского Полесья Владимир Загурский рассказал, когда абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик может дебютировать за "волков" в УПЛ.

В ночь на 20 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Своими впечатлениями от поединка поделился гендиректор Полесья Владимир Загурский.

Шевченко, Лунин и Трубин прокомментировали победу Усика над Дюбуа

– Я получил большое удовольствие от боя. Саша достойно победил соперника. Была нелегкая борьба, но от того и слаще победа.

– Не планирует Полесье заявить Усика в УПЛ?

– У нас такие планы есть давно. Если Александр примет решение завершать карьеру в боксе, то обязательно будет заявлен за Полесье в УПЛ, – сказал Загурский для BLIK.ua.

Напомним, Александр Усик подписал контракт с Полесьем летом 2023 года. На данный момент боксер еще не играл за клуб в официальных матчах. В феврале 2022 года Усик дебютировал за "волков" на товарищеском турнире Winter Cup в Турции, выйдя на замену на 77-й минуте игры.

Полесье угрожает Усиком своему сопернику в еврокубках – клуб остроумно отреагировал на победу украинского чемпиона