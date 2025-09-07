"Из того, что должно осуществиться вскоре. В Полесье должен появиться еще один менеджер, который усилит именно это звено. Это Владимир Кобельков", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Бущан официально стал игроком Полесья

Напомним, что Кобельков является спортивным комментатором. Сейчас он работает на медиаплатформе MEGOGO.

К слову, сейчас Полесье занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "волков" 3 очка после четырех туров чемпионата.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана