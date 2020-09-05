"Для меня, как для болельщика, это было неожиданно. Пирло любит вся Италия, он такой умный, и мне посчастливилось познакомиться с ним поближе.

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Он очень тихий человек, мало говорит, но обладает большой харизмой. Если мы хотим провести сравнение с Зиданом в Реале, то сначала он был помощником тренера Карло Анчелотти, так что для Пирло это другой путь.

При этом Пирло имеет ту же харизму, что и Зидан, они оба мужчины, которым на самом деле не нужно говорить. Есть много больших игроков и лидеров команды, которые уважают Пирло и будут его слушать", – цитирует Пауло Монтеро Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне Ювентус выиграл чемпионат Италии девятый раз подряд. В Лиге чемпионов "Старая синьора" дошла до 1/8 финала, где уступила Лиону по сумме двух матчей.

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