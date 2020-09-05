"У Пирло харизма Зидана": экс-игрок Ювентуса оценил тренера туринцев
Бывший защитник Ювентуса Пауло Монтеро поделился мыслями относительно тренера "старой синьоры".
"Для меня, как для болельщика, это было неожиданно. Пирло любит вся Италия, он такой умный, и мне посчастливилось познакомиться с ним поближе.
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Он очень тихий человек, мало говорит, но обладает большой харизмой. Если мы хотим провести сравнение с Зиданом в Реале, то сначала он был помощником тренера Карло Анчелотти, так что для Пирло это другой путь.
При этом Пирло имеет ту же харизму, что и Зидан, они оба мужчины, которым на самом деле не нужно говорить. Есть много больших игроков и лидеров команды, которые уважают Пирло и будут его слушать", – цитирует Пауло Монтеро Football Italia со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, в прошлом сезоне Ювентус выиграл чемпионат Италии девятый раз подряд. В Лиге чемпионов "Старая синьора" дошла до 1/8 финала, где уступила Лиону по сумме двух матчей.
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