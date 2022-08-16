В ПФЛ определились с трансляцией матчей Первой и Второй лиг – военные ослабили свои требования
17:55 - Читати українською
Поединки второго и третьего дивизионов будут в свободном доступе.
Матчи Первой и Второй лиг чемпионата Украины будут транслироваться не в записи, как планировалось ранее, а в прямом эфире, сообщает Telegram-канал KDK.
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За это проголосовало большинство клубов ПФЛ. Военные, настаивавшие на отмене прямых трансляций, ослабили свои требования.
Напомним, новый сезон в Первой и Второй лигах стартует 27 августа.
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