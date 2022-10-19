Вингер Шахтера Иван Петряк стал главным героем курьеза во время тренировки.

У 28-летнего футболиста пресс-служба "горняков" расспрашивала об атмосфере в команде. Иван начал отвечать, что все отлично, когда у него прилетел мяч.

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Журналистка пыталась предупредить Петряка громким криком "Ваня". Сам футболист с улыбкой отреагировал на эпизод, который позже оказался в клубных социальных сетях.

Претендент в сборную Украины провел в футболке "горняков" 9 матчей этого сезона, но результативными действиями пока не отличался. В основном Иван появляется на замену. Сегодня Шахтер будет играть с Колосом.