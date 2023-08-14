– Поражение 1:2. Очков не набрали, ничего нет, потому не можем быть довольны. Первый тайм проиграли полностью, нужно подчеркнуть это. Но во втором команда собралась и стремилась к большему. Однако отличная игра вратаря соперника и где-то везение – нам не повезло.

Ничего страшного. Эта игра пойдет нам в плюс. Главное, что ребята хотят победить, несмотря на то, что мы играли против Шахтера. С таким настроением и работой на тренировках и футбольном поле у нас все впереди. Нужно ребят поблагодарить за матч, они почти его вытащили. Иногда такое случается, что где-то не повезло.

Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

В первом тайме где-то забыли, как мы хотим играть. А мы хотим играть с мячом, потому не подстраивались. Совершили те ошибки, которые мы, к сожалению, не тренируем на тренировках. Должны через эти ошибки идти вперед. В перерыве я сказал ребятам, мы немного перестроились. Надо еще много работать, победы впереди.

– Смирный играет не на своей позиции, два гола были пропущены из его зоны. Довольны ли его действиями?

– Вы правильно сказали – это не позиция Смирного. К сожалению, мы перекрываемся. У нас уже приехал игрок игрок – левый защитник, легионер из Эквадора Эрнандес.

К сожалению, я не знаю, по каким причинам он не был заявлен на этот матч, хотя уже неделю тренируется с нами. Поэтому ждем. Думаю, на следующий матч он уже будет заявлен. И нам будет немного легче, потому что сейчас мы перекрываем эту позицию Смирным. Саня Мартынюк только две недели, как начал работать в общей группе, он еще не готов.

– Чего не хватило, чтобы получить очки?

– Если бы мы провели первый тайм так смело и агрессивно, как второй, – резюмировал Ротань в послематчевом флеш-интервью.

Шахтер удержал победу над Александрией – Чигринский вернулся в основу, "горняки" чуть не сыграли вничью после 2:0