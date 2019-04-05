"В первом тайме соперник играл агрессивнее": Фомин прокомментировал скандальный матч Ильичевец – Горник-Спорт

Форвард Мариуполя Руслан Фомин вспомнил матч Первой лиги между Ильичевцем и Горняк-Спортом, который вероятно был договорным.

"Скажем так, в глаза не бросилось ничего. Вспоминая игру позже – на фоне слухов вокруг нее – могу обратить внимание только на один нюанс: в первом тайме, как мне показалось, соперник играл в обороне агрессивнее, чем после перерыва.

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Хотя это вполне могло быть следствием естественной усталости либо того, что мы сами прибавили после проигранной первой половины.

Вы понимаете, конкретно я никогда не ставил ставок и не совсем понимаю, как все это делается. Могу сказать лишь, что у нас в команде никаких движений не было. Собравший игроков Севидов описал ситуацию примерно так: "Говорят, что матч был договорным, но мы в нем выиграли – и к нам претензий быть не может".

Пусть решают свои проблемы с Горняком. На этом разговор и закончился", – цитирует Фомина Спорт-Экспресс.

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