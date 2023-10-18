Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в матче с Мальтой, который состоялся в рамках отбора к Евро-2024 (3:1).

"У нас со всеми тяжелые матчи, не только с Мальтой. Мы знали, как Мальта будет играть в обороне. Готовились и знали, что будет насыщенная защита. Да, мы пропустили первыми, но это вполне заслуженная победа – поблагодарил ребят. Все матчи на уровне национальных сборных очень тяжелые. В этом поединке на первом месте был результат.

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Мальте нечего было терять, она пыталась атаковать. Даже когда она играла с нами первую игру, она пыталась атаковать. Для нас важно было сконцентрироваться, найти баланс в атаке и обороне. К сожалению, в первом тайме этого не было, но во втором тайме была другая игра.

Мудрик нанес 10 ударов по воротам соперника за два матча? Почему вы говорите только о Михаиле? Георгий Судаков также нанёс много ударов. Если есть удар, есть позиция для удара – парни всегда стараются. Это особенности насыщенной обороны, очень тяжело было сегодня.

Замена Матвиенко была связана с желтой карточкой. После желтой карточки он почти не вступал в борьбу. Это очень важно, ведь у соперника были сразу два нападающих, которые цепляются за мяч. Поэтому мы решили перестраховаться. Это чисто по ситуации замена.

Англия одолела Италию? Я всегда говорю, что мы должны думать о себе, о своей игре. Спасибо Англии, что помогла. Мы будем в последнем матче бороться за выход на чемпионат Европы", – приводит Суспільне слова Реброва.

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