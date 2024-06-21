"Это был тяжелый матч. Одними моментами я был доволен, другими – не очень. Я доволен командой. Я не могу их винить, в первом тайме мы были лучше. Наши соперники имеют замечательные качества, в рейтинге ФИФА Украина на 20 мест впереди нас. Мы сделаем все возможное, чтобы все же выйти из группы.

Когда мы повели, оставалось еще много времени. Сегодня мы играли против очень сильного соперника. Я доволен игрой команды и горжусь своими ребятами. Мы отдали финальные 30 минут, в которые они нас и наказали.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

В первом тайме мы потратили много сил и создали много моментов. Потом 30 минут они создавали нам проблемы, но мы этого ожидали. Это команда, которая заслуживает наибольшего уважения. До недавнего времени было невозможно представить, что мы можем конкурировать с этими топами.

У нас была возможность забронировать место в 1/8, но мы столкнулись с командой, которой нужна была победа, чтобы остаться в соревновании. Мы – команда-Золушка на этом турнире. Тот факт, что мы боремся за выход в 1/8 финала, уже имеет большое значение.

Что касается Румынии, то дальше мы столкнемся с командой, которая готова и заряжена после победы над Украиной. Это качественная команда, но мы хотим выиграть и пройти в плей-офф", – цитирует Кальцону пресс-служба УЕФА.

Украина одержала волевую победу над Словакией – ангел-хранитель Яремчук и Шапаренко удержали сборную на Евро-2024