Лионель Месси прокомментировал свою игру после победы Интер Майами над Орландо Сити (3:1) в Кубке Лиг.

Лионель Месси вернулся в стартовый состав Интер Майами после восстановления от повреждения и лишь 45 сыгранных минут в предыдущих пяти поединках. Несмотря на ограниченные тренировки, аргентинец сыграл полные 90 минут во встрече с Орландо Сити и стал главным творцом победы 3:1.

Голы Месси позволили Интеру отыграться с 0:1, а точку поставил Сеговия с передачи Луиса Суареса, который оформил окончательный счет.

"Я хотел быть здесь. Я чувствовал себя некомфортно, но знал, насколько важен этот соперник. Я готовился к этому. В первом тайме я чувствовал страх, но постепенно расслабился и сделал свое дело", – цитирует Месси GOAL.

В финале Кубка Лиг Интер Майами встретится с Сиэтлом, который в другом полуфинале победил Лос-Анджелес Гэлакси.

