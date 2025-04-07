“Почему в первом моменте судья смотрит ВАР, а во втором даже не пытается этого делать? Это уже повторяется неоднократно. Мне сказал арбитр, что Невеш бьет по воротам, а удар вратаря в голову уже не влияет на эпизод.

Карпаты уволили Езерского из-за подстрекательства игрока к сотрудничеству с Шаблием и трансферу за границу, – журналист

Я не понимаю. Не влияет – значит можно его ударить? Смотрим же видео, где игрок бьет, а в него влетают. Человек не теряет координацию? Или он может двигаться дальше?", – не скрывал своего возмущения Владислав Лупашко во время флеш-интервью в эфире матч-центра УПЛ ТВ

Напомним, что за споры с арбитром в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота Полесья наставник "львов" получил желтую карточку в конце встречи. После этого матча Карпаты занимают 6 место в турнирной таблице УПЛ, а Полесье идет на 4 позиции.

Полесье спасло ничью с Карпатами в битве за еврокубки – житомиряне трижды попадали в каркас, "львы" требовали пенальти