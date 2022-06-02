"Этот стадион для меня фартовый получается. Рад, что смог забить на этом стадионе. У меня был определенный флешбек из матча против Швеции на Евро, такие разные эмоции были, что трудно праздновать. Рады, что сумели одержать победу.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

Я чувствовал, что нужно помогать команде после выхода на смену. Знал, что Шотландия будет нагружать наших защитников, а мне надо зацепиться за мяч, где-то сохранить, придержать, чтобы нашей обороне было немного легче. Надо помогать команде найти этот момент.

Трудный матч, но я знал, что у меня будут моменты. Когда первый момент был, я как-то неловко действовал. Но я знал, что будет еще один момент, и надо его реализовать, что и случилось. Тренер сказал, что мы совершили только 50 процентов дела. Самый главный матч впереди, поэтому мы все настраиваемся на Уэльс", – сказал Довбик в комментарии "Головна команда".

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