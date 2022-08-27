Уже сегодня, 27 августа, украинского футбола станет больше – стартует новый сезон Первой лиги. Профессиональная футбольная лига на своей странице в Instagram официально объявила, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ПФЛ.

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Откроет новый чемпионат в 12:00 поединок группы Б между Черниговом и Скоруком. Кроме того, матч Карпаты – ФСК Мариуполь можно будет параллельно просмотреть на YouTube-канале EspresoTV.

К слову, в прошлом сезоне официальным транслятором Первой лиги были телеканалы "Футбол 1/2/3".

Напомним, в УПЛ разгорелась настоящая война – сразу пять клубов (Динамо, Заря, СК Днепр-1, Металлист и Рух) отказались от услуг Setanta Sport, ставшей победителем телепула, и делегировали показ своих матчей "1+1 media", нарушая, тем самым, решение большинства клубов элиты.

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