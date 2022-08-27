В Первой лиге обошлось без скандала: стало известно, кто будет транслировать матчи второго по силе дивизиона
Официальный показ поединков ПФЛ будет проводить в своей соцсети.
Уже сегодня, 27 августа, украинского футбола станет больше – стартует новый сезон Первой лиги. Профессиональная футбольная лига на своей странице в Instagram официально объявила, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ПФЛ.
"Некоторые матчи Первой лиги давали фору иностранным топ-соревнованиям": ПФЛ планирует развивать собственную платформу
Откроет новый чемпионат в 12:00 поединок группы Б между Черниговом и Скоруком. Кроме того, матч Карпаты – ФСК Мариуполь можно будет параллельно просмотреть на YouTube-канале EspresoTV.
К слову, в прошлом сезоне официальным транслятором Первой лиги были телеканалы "Футбол 1/2/3".
Напомним, в УПЛ разгорелась настоящая война – сразу пять клубов (Динамо, Заря, СК Днепр-1, Металлист и Рух) отказались от услуг Setanta Sport, ставшей победителем телепула, и делегировали показ своих матчей "1+1 media", нарушая, тем самым, решение большинства клубов элиты.
"Будуть матчі, які триватимуть 2-3 дні": розібраний Шахтар, поведінка Вернидуба, або Чим запам'ятався перший тур УПЛ