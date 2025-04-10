"Как по мне, Полесье стартовало достаточно неплохо. Мы хорошо подготовились на сборах в Турции. С новичками, которые прибыли к нам сейчас, команда стала сильнее, чем в первой части сезона. Настроены бороться во всех матчах.

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Думаю, нашей задачей является быть настолько высоко в турнирной таблице, насколько мы можем. В перспективе Полесье должно быть на первом месте в УПЛ и бороться за трофеи, ведь мы имеем великую команду, великих игроков и очень хорошие инвестиции", – заявил Виалле в интервью Українському футболу.

Напомним, Жоау Виалле выступает за Полесье с июня 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 18 матчей за "волков", результативными действиями не отличался. Сейчас житомирский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ с 38-ю очками.

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