"В перспективе Полесье должно быть на первом месте УПЛ": защитник житомирского клуба назвал цели команды на сезон
Бразильский легионер Полесья Жоау Виалле рассказал, какие задачи стоят перед его командой.
"Как по мне, Полесье стартовало достаточно неплохо. Мы хорошо подготовились на сборах в Турции. С новичками, которые прибыли к нам сейчас, команда стала сильнее, чем в первой части сезона. Настроены бороться во всех матчах.
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Думаю, нашей задачей является быть настолько высоко в турнирной таблице, насколько мы можем. В перспективе Полесье должно быть на первом месте в УПЛ и бороться за трофеи, ведь мы имеем великую команду, великих игроков и очень хорошие инвестиции", – заявил Виалле в интервью Українському футболу.
Напомним, Жоау Виалле выступает за Полесье с июня 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 18 матчей за "волков", результативными действиями не отличался. Сейчас житомирский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ с 38-ю очками.
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