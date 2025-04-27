"Это матч, который претендует на звание дерби, и должен быть таким непростым. Но сразу хочется сказать, что мы не можем делать такие подарки нашему сопернику в начале игры.

Спасение Динамо в добавленное время в видеообзоре матча с Шахтером – 2:2

Давление из-за результата влияло, тем более, что я не помню, когда мы в последний раз выигрывали у Шахтера. Возможно, это давало определенную нагрузку на игроков. Но они не были похожи сами на себя.

В перерыве у нас состоялся такой мужской разговор. И во втором тайме мы уже играли так, как должны были играть с первых минут", – заверил Шовковский в эфире программы Футбол 360 на Youtube.

Добавим, что благодаря ничейному результату с Шахтером Динамо сохранило первую строчку, но отрыв от Александрии уменьшился. Теперь киевлян и подопечных Руслана Ротаня разделяют лишь 4 зачетных балла в турнирной таблице УПЛ.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм